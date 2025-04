SEXTOU!

Saiba onde assistir Nadson O Ferinha de graça em Salvador

Cantor é atração no Tamo Junto Botequim

Para fechar com chave de ouro a semana, o Tamo Junto Botequim preparou um sextou diferente, com um artista surpresa: o cantor Nadson O Ferinha será atração da noite. A apresentação do cantor tem previsão de início às 18h desta sexta-feira (24). O estabelecimento fica localizado no Largo da Saúde.>

No restante do fim de semana, o bar também terá atrações musicais: no sábado (26), a banda Zé Fubuia, às 19h; e no domingo (27), também às 19h, o grupo Catadinho do Samba. O estabelecimento é um dos participantes do Comida di Buteco 2025, com o pastel de costela de boi defumado apelidado 'Tome na Costela'. Todos os pratos participantes da competição custam R$ 35,00.>