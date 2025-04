POLÍCIA

Homem é preso com 30 kg de cocaína no interior da Bahia

Avaliada em R$ 1,2 milhão, droga seria distribuída em Salvador e Irecê

Um homem foi preso em flagrante enquanto transportava 30 quilos de cocaína alocados no painel frontal do carro, na madrugada deste sábado (5), na cidade de Central, no centro norte baiano. >