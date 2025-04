SUL DO ESTADO

Motorista perde o controle, bate em caminhão de cervejaria e deixa três mortos na Bahia

Suspeito de provocar colisão foi ouvido e liberado

Elaine Sanoli

Publicado em 9 de abril de 2025 às 18:05

Parte dianteira do caminhão ficou destruída com o impacto da batida Crédito: Reprodução

Um acidente de trânsito deixou três funcionários de uma cervejaria mortos nesta quarta-feira (9). A colisão entre o caminhão do Grupo Petrópolis e um segundo caminhão de carga aconteceu em um trecho da BR-415, na região de Ilhéus, no sul do estado. A pista chegou a ser parcialmente interditada, mas foi liberada por volta das 14h40. >

As vítimas foram identificadas como José Carlos Marques de Jesus, de 44 anos, Adnejar Almeida Santos Filho, de 49, e Pedro Enrique Alves dos Santos Lídio, de 21. Em nota, o Grupo Petrópolis lamentou a morte dos três profissionais a afirmou que "está providenciando todo o suporte aos familiares das três vítimas". (Confira na íntegra ao final da matéria)>

O acidente ocorreu no km 21, no final da manhã, por volta das 11h40. O caminhão saiu do Centro de Distribuição do grupo, em Itabuna, no sentido Ilhéus e, após cerca de 14 km, foi atingido pela traseira de outro veículo que transitava em sentido contrário. >

O suspeito, um homem de 23 anos, perdeu o controle do veículo, derrapou, invadiu a pista oposta e bateu com a carroceria na frente do caminhão onde estavam as três vítimas, que morreram no local. "O caminhão da frota da empresa ainda tentou desviar para o acostamento, mas a cabine acabou sendo atingida frontalmente pela traseira do outro veículo, levando a óbito seus três ocupantes", disse o Grupo Petrópolis.>

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver a parte dianteira do veículo completamente destruída com o impacto da batida, em meio à uma fina chuva. >

O condutor chamou socorro para as vítimas, permaneceu no local do acidente e chegou a realizar o teste do etilômetro (bafômetro) cujo resultado não indicou a presença de álcool. Ele foi conduzido para 1ª Delegacia Territorial de Ilhéus, ouvido e liberado na sequência.>

As investigações estão em andamento para apurar todas as circunstâncias do caso, tratado como homicídio culposo na direção de veículo automotor. >

Confira na íntegra o posicionamento da empresa: >

"O Grupo Petrópolis lamenta profundamente o acidente na BR 415 que provocou o falecimento de três profissionais que estavam na cabine de um caminhão de nossa frota. >

A empresa está providenciando todo o suporte aos familiares das três vítimas. >

Uma equipe foi deslocada para o local para acompanhar o trabalho de resgate e contribuir com a apuração dos detalhes do acidente. >