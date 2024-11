PAULO AFONSO

Acidente deixa motociclista morto e uma pessoa ferida na Bahia

Carro e moto colidiram na BA-210; latas de bebidas alcoólicas foram encontradas no veículo de passeio

Um acidente de trânsito deixou uma pessoa morta na BA-210, região do município de Paulo Afonso, no Vale do São Francisco. A vítima fatal conduzia uma motocicleta. Uma outra pessoa ficou ferida na colisão com um carro, onde foram encontradas latas de bebidas alcoólicas cheias e vazias.