ACM Neto critica Jerônimo por falta de alinhamento com Lula: 'Prometeu e não aconteceu'

O vice-presidente do União Brasil, ACM Neto, criticou, nesta sexta-feira (17) o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), acusando-o de não aproveitar o alinhamento político com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para impulsionar o desenvolvimento do estado.

"Eu e o senador Jaques Wagner sempre tivemos divergências no campo político, mas sempre o considerei um defensor da democracia. Quando ele se incomoda com nosso legítimo papel de oposição, na realidade, flerta com o autoritarismo," declarou ACM Neto. "Ninguém vai me calar ou intimidar no meu papel de fazer oposição ao governo do estado e ser a voz de boa parte dos baianos que está muito insatisfeita com o governador Jerônimo Rodrigues”, emendou.