ACM Neto se reúne com Jabes e Valderico e garante que haverá união em Ilhéus

Vice-presidente do União Brasil se reuniu, nesta segunda-feira (10), com lideranças políticas da cidade

Em uma reunião realizada em Salvador nesta segunda-feira (10), o vice-presidente do União Brasil, ACM Neto, anunciou um acordo estratégico entre os partidos União Brasil e PP para as eleições municipais de Ilhéus deste ano.

O encontro contou com a presença de figuras políticas do município, como o ex-deputado federal e secretário de Governo de Salvador, Cacá Leão; o ex-prefeito Jabes Ribeiro (PP) e o presidente do União Brasil em Ilhéu, Valderico Júnior. "Selamos aqui um pacto de que vamos marchar unidos nas eleições municipais desse ano," declarou ACM Neto.