ELEIÇÃO 2024

ACM Neto une oposição para disputar prefeitura de Santo Amaro

Flaviano, que era do PP, irá se filiar ao União Brasil para ser o candidato a prefeito, já César do Pão, que era do Republicanos, será postulante a vice-prefeito pelo PP

Publicado em 19 de março de 2024 às 13:52

Flaviano, ACM Neto e César do Pão Crédito: Divulgação

O vice-presidente eleito do União Brasil, ACM Neto, reuniu, na manhã desta terça-feira (19), dois adversários políticos na cidade de Santo Amaro, no Recôncavo baiano, e conseguiu uni-los para disputar a prefeitura no pleito deste ano.

Pelo acordo firmado, Flaviano, que era do PP, irá se filiar ao União Brasil para ser o candidato a prefeito. Já César do Pão, que era do Republicanos, será postulante a vice-prefeito pelo PP. Em 2020, eles foram concorrentes e obtiveram, respectivamente, 39,20% e 21,32%.

Ambos perderam a disputa para Alessandra Gomes (PSD), que obteve 39,49% e será candidata à reeleição no pleito deste ano. “Estamos unidos, deixando a vaidade de lado em prol do mesmo propósito: o futuro de Santo Amaro, que deseja muito ter um projeto sério a partir de 2025. Estamos celebrando essa aliança histórica. Com os dois juntos vamos ter uma grande vitória”, afirmou ACM Neto.

“Pensamos no coletivo e na necessidade do povo de Santo Amaro para que a gente possa retomar a nossa cidade e devolver à cidade o povo da terra. É uma unidade em prol de Santo Amaro”, afirmou Flaviano.