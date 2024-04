INCLUSÃO

Ações em homenagem ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo são promovidas em Salvador

Data é celebrada nesta terça-feira (2)

Publicado em 2 de abril de 2024 às 05:00

Criança com autismo Crédito: Divulgação

O Dia Mundial de Conscientização do Autismo é celebrado nesta terça-feira (2). Para ressaltar a importância da data e a inclusão de pessoas autistas, shoppings e organizações em Salvador oferecerão ações especiais. Confira:

- Exposição de arte: Nesta quarta-feira (3), será lançada a exposição Singularidade, do pintor brasileiro Bernardo Ribeiro Tochilovsky, que está no espectro do autismo. A mostra pode ser visitada, gratuitamente, até o dia 29 deste mês, na sede do Grupo Empório - Av. Cardeal da Silva, 111, Federação.



A mostra individual conta com 20 obras selecionadas com a curadoria da Edição Especial Expoarte Grupo Empório, assinada pela Founder e CEO, Elis Piñón, e pelo Especialista no Mercado de Luxo de Arquitetura e Design, Márcio Sobral.



- Salvador Shopping: O Salvador Shopping terá ações em alusão ao Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo entre os dias 1º e 6 de abril. Nos dias 1° e 2, das 9h às 16h, os visitantes receberão atendimento dos profissionais da Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), que darão informações, distribuirão o adesivo “Autista a Bordo” àqueles que dirigem, além de emitir e entregar a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA). Para cadastro no sistema é preciso apresentar RG, CPF, foto 3x4, comprovante de residência de Salvador, laudo médico com carimbo e CRM do médico responsável; caso a pessoa com TEA seja menor de 18 anos, o responsável precisa apresentar documento de identificação com foto e CPF.

Ainda no dia 2, às 15h, há um bate-papo sobre “Autismo e parentalidade”, com Daniele de Brito Wanderley, que é psicóloga, psicanalista e especialista em Psicopatologia do Bebê e em Psiquiatria 0 a 3 anos, doutoranda em Medicina. Ela ainda é autora do livro “Aventuras psicanalíticas com crianças autistas e seus pais” e coautora da escala de avaliação de autismo Labirinto. A palestra e os serviços são gratuitos.

Na quarta-feira (3), as mães que levaram seus filhos para participar das edições anteriores da Hora Silenciosa são convidadas a desfrutar de um dia de beleza com a produção de maquiagem, manicure e sobrancelhas. A ação gratuita será realizada pelas marcas O Boticário, Browbar e Amávia.

Já na sexta-feira (5) o público visitante (de todas as idades) vai participar de sessões de quick massage com os profissionais do Equilíbrio do Corpo. No sábado (6). durante a Hora Silenciosa (9h às 10h) especial Abril Azul, o público vai curtir a contação de história com o grupo A Sereia e o Som. Entre os dias 1° e 6 de abril, das 9h às 22h, o Espaço Believe, clínica multidisciplinar com foco no atendimento infantil, preparou uma área de interação dentro do Espaço Acolher com brinquedos sensoriais e, ainda, distribuirão os cordões e bottons mediante apresentação de laudo ou Carteira CIPTEA.

Durante todos os sábados do mês de abril, das 9h às 10h, o centro de compras vai realizar a Hora Silenciosa, na qual os ambientes têm os estímulos sonoros e visuais reduzidos.

- Caminhada: No sábado (6), a partir das 9h, será realizada na Barra a caminhada de Conscientização do Autismo, do Cristo ao Farol. A iniciativa é do grupo Ação Coletiva Autismo Bahia.

- Bela Vista: No Shopping Bela Vista, a programação em prol da inclusão teve início em março e vai até o dia 5 de abril. Nesta terça (2), o Ateliê Camila Govas vai realizar a Mesa do Artista, às 10h30. Às 15h do mesmo dia e às 9h de quarta-feira (3), o shopping receberá oficinas criativas, promovida pelo centro terapêutico multidisciplinar Assistiva.

Nos dois últimos dias, haverá rodas de conversa. Na quinta-feira (4), o debate também será promovido pela Assistiva, às 18h. Na sexta, quem organiza é Camila Govas, numa conversa que acontecerá às 16h.

- Game Station: Em referência ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, todas as lojas do Game Station distribuirão cartões de R$50 em bônus para que pessoas com autismo possam aproveitar as diversas atrações das unidades. No ano passado, foram doados 5 mil cartões durante a ação.

Para participar da ação especial desse ano no Game Station, as pessoas com autismo interessadas devem se inscrever ou ser inscritas através de um formulário on-line e entregar um quilo de alimento não-perecível no parque escolhido no mesmo dia do resgate do cartão. O registro é gratuito, segue todas as normas da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) e requer a apresentação de carteirinha ou laudo médico que atestem a condição do participante. A quantidade de cartões a ser doada é limitada.

Além dos cartões, o público com transtorno do espectro autista (TEA) terá à disposição na maioria das unidades, sem custos, abafadores de ruídos. Esse cuidado já faz parte do dia a dia do Game Station, que também promove outras ações fixas em benefício às pessoas com autismo, como descontos de 50% em pacotes de festas de aniversário, uma rodada grátis em atrações coletivas, prioridade nas filas e descontos que chegam à metade do valor em promoções no caixa ou via e-commerce Clube Game Station.

Link do formulário para inscrição: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLLa0xFVoDO4A99ErEX9u3a_63YuYqfrEgL30SDQ9SlNcxPg/viewform

- UCI Orient: No dia 2, a Rede UCI Orient vai promover a UCI Azul, sessão para pessoas com TEA ou hipersensibilidade sensorial. Durante a ação será exibido o filme "Kung Fu Panda 4" em todos os cinemas UCI Orient da capital baiana, nos Shoppings da Bahia, Paralela e Barra, às 14h. Os ingressos já podem ser adquiridos nas bilheterias da rede ou pelo site ingresso.com.

A sessão conta com adaptações como luzes levemente acesas, volume de som reduzido e ausência de trailers ou propagandas comerciais. Para garantir o bem-estar dos presentes, a projeção será em versão dublada e, durante a exibição, as crianças e seus familiares poderão sair e retornar à sala a qualquer momento.

Na sessão do Shopping Barra, a UCI Orient levará cerca de cem assistidos pelas instituições Autimais e Associação Amigos dos Autistas da Bahia (AMA-BA) para participar do momento.

Fundação José Silveira: Em parceria com a Rede Bahia, a Fundação José Silveira fará uma ação de saúde para famílias das pessoas com TEA, das 7h às 17h desta terça-feira (2). Entre os serviços, estão consultas e exames, nas especialidades clínica médica, cardiologia, ginecologia, nutrição, oftalmologia e saúde bucal, além de preventivo e ultrassonografia.

Simultaneamente aos atendimentos médicos, serão promovidas atividades lúdicas para os pacientes com TEA, a exemplo de oficinas de argila e pintura, além de jogos interativos, todos voltados a aspectos como a estimulação da concentração, coordenação motora e interação social. O animador Tio Paulinho marca presença no evento, das 8h às 9h.

Para ser atendido(a), basta apresentar documento de identificação com foto, cartão SUS, comprovante de residência e laudo de avaliação médica TEA. No caso dos exames de laboratório e ultrassonografia, também é necessária a requisição médica.