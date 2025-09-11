Acesse sua conta
Carreta tomba após motorista ser atacado por abelhas na Bahia

Incidente aconteceu na BR-242, na altura de Castro Alves, no Recôncavo Baiano

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 15:27

Veículo ficou destruído após acidente
Veículo ficou destruído após acidente Crédito: Reprodução

Um motorista perdeu o controle e tombou o caminhão que dirigia após ser atacado por abelhas na cabine do veículo. O acidente aconteceu na noite da quarta-feira (10) em um trecho da BR-242, na altura do município de Castro Alves, no Recôncavo Baiano.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a carreta saiu da pista e tombou às margens da rodovia. O veículo levava uma carga de pedras de mármore, que se espalhou pela pista.

Apesar do caminhão ter ficado destruído após o tombamento, o motorista teve apenas escoriações leves. O Corpo de Bombeiros e PRE realizaram a remoção da carga que caiu do veículo.

