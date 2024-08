REGIÃO METROPOLITANA DE SALVADOR

Acordo entre rodoviários metropolitanos e empresa põe fim a greve no transporte público

O retorno acontece após reunião entre sindicalistas e administração da empresa Avanço Transportes. No acordo firmado entre as partes, ficou definido que:

"Hoje tivemos uma reunião muito boa com a empresa, que entendeu o lado do sindicato e acatou a nossa solicitação da pauta", disse o presidente do Sindmetro, Mário Cléber. "Assinamos uma ATA, os trabalhadores votaram por 100% de unanimidade. Os ônibus Avanço já retornaram essa tarde aos seus horários normais, espero agora que a empresa cumpra com o acordo", compeltou.