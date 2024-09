AUDIÊNCIA

Acusado de estuprar e matar menina Aisha Vitória deve ir a júri popular, diz advogado

Tipo de julgamento será definido após apresentação das alegações finais de acusação e defesa

Da Redação

Publicado em 10 de setembro de 2024 às 16:21

Joseilson Souza da Silva Crédito: Marina Silva/CORREIO

O homem acusado de estuprar e matar a menina Aisha Vitória, de apenas 11 anos, no bairro de Pernambués, em Salvador, deve ir a Tribunal Popular. Segundo o advogado da família da jovem, o tipo de julgamento ainda deve ser decidido nos próximos dias, após finalização das alegações.

Durante a audiência de instrução e julgamento do caso, realizada nesta segunda-feira (9), cinco testemunhas de acusação foram ouvidas, e nenhuma testemunha de defesa de Joseilson Souza da Silva.

O acusado se manteve em silêncio durante toda a reunião e deve apresentar a Justiça as alegações finais dentro do prazo de cinco dias, desde a data da audiência.

Para o advogado da família da vítima, Gabriel Cortes, o acusado deve ir a júri popular. "No mesmo prazo, a defesa terá que apresentar as suas alegações finais e o Juiz proferirá a decisão de pronúncia, que tem o condão de submeter o acusado para o julgamento perante o Tribunal Popular, composto por sete jurados da comarca de Salvador", explica.

Ainda de acordo com o advogado, Joseilson pode responder por homicídio qualificado e estupro de vulnerável. "Os depoimentos e todos os elementos probatórios colhidos na instrução processual são mais do que suficientes para comprovar a materialidade do crime e a autoria delitiva do acusado", avalia.

Enquanto ocorria a audiência, cerca de 30 pessoas, entre familiares e vizinhos da pequena Aisha foram para a frente do Fórum Criminal de Salvador, no bairro de Sussuarana, para pedir por justiça.

Relembre o caso

O corpo de Aisha Vitória foi encontrado na manhã de 23 de julho, na Travessa de São Jorge, no bairro de Pernambués. A vítima estava sendo procurada desde o dia anterior. A família conta que, quando foi vista pela última vez, a menina saiu da casa onde morava para a residência da avó, que fica na mesma rua, a poucos metros. Aisha era um dos cinco filhos da família.

A Polícia Civil e o Departamento de Polícia Técnica estiveram no local para perícia e remoção do corpo. Ao encontrarem a garota morta, os policiais desconfiaram que ela foi vítima de violência sexual, o que será confirmado após exames periciais. "Deixaram ela de bruços, uns dez metros de distância da casa dela. O corpo estava todo arranhado, com marcas que fizeram a gente pensar o pior, mas a perícia que vai dizer. Eu acredito que alguém da rua tirou o flagrante de casa e largou aqui", disse a tia da vítima, que não quis se identificar.

A tia afirmou ainda que a menina sumiu na porta de casa e que não costumava sair do local onde morava. "Ela foi vista pela última vez às 17h, aqui mesmo na Travessa São Jorge, onde mora com a família. Nunca saiu daqui e sumiu assim, na porta de casa. Às 4h40 da manhã, quem fez essa perversidade deixou ela. Só ouviram o barulho, mas não viram quem foi. Quando saíram, encontraram o corpo e a mãe, desesperada, começou a gritar", completa a tia.

O suspeito admitiu a autoria do crime ainda no local. Após confessar o crime para a polícia, Joseilson sofreu tentativa de linchamento de populares, mas foi conduzido em segurança para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro de Itapuã.