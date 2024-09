SALVADOR

Caso Aisha: suspeito de matar criança em Pernambués será julgado na próxima segunda

Audiência será realizada no dia 9 de setembro

Da Redação

Publicado em 3 de setembro de 2024 às 17:02

Joseilson Souza da Silva Crédito: Marina Silva/CORREIO

O julgamento de Joseilson Souza da Silva, 43 anos, apontado como o responsável pela morte de Aisha Vitória, 8, foi marcado pela Justiça. A audiência será realizada na próxima segunda-feira (9) às 10h. O caso está sendo julgado pelo 2º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri, localizado em Sussuarana.

O julgamento estava marcado para o dia 24 de setembro e teve a antecipação confirmada nessa segunda-feira (2). No despacho que confirma a data da audiência, a justiça indeferiu o pedido da defesa para aplicação de segredo de justiça ao processo.

“Com efeito, a limitação da publicidade dos atos processuais é uma exceção, de forma que só deve ser aplicada quando comprovada que a preservação da intimidade e da vida privada se sobrepõe ao interesse público, o que não se verifica no caso em análise”, detalha o documento.

Relembre o caso

O corpo de Aisha Vitória foi encontrado na manhã de 23 de julho, na Travessa de São Jorge, no bairro de Pernambués. A vítima estava sendo procurada desde o dia anterior. A família conta que, quando foi vista pela última vez, Aisha saiu da casa onde morava para a residência da avó, que fica na mesma rua, a poucos metros. Aisha era um dos cinco filhos da família.

A Polícia Civil e o Departamento de Polícia Técnica estiveram no local para perícia e remoção do corpo. Ao encontrarem a garota morta, os policiais desconfiaram que ela foi vítima de violência sexual, o que será confirmado após exames periciais. "Deixaram ela de bruços, uns dez metros de distância da casa dela. O corpo estava todo arranhado, com marcas que fizeram a gente pensar o pior, mas a perícia que vai dizer. Eu acredito que alguém da rua tirou o flagrante de casa e largou aqui", disse a tia da vítima, que não quis se identificar.

A tia afirmou ainda que a menina sumiu na porta de casa e que não costumava sair do local onde morava. "Ela foi vista pela última vez às 17h, aqui mesmo na Travessa São Jorge, onde mora com a família. Nunca saiu daqui e sumiu assim, na porta de casa. Às 4h40 da manhã, quem fez essa perversidade deixou ela. Só ouviram o barulho, mas não viram quem foi. Quando saíram, encontraram o corpo e a mãe, desesperada, começou a gritar", completa a tia.

O suspeito admitiu a autoria do crime ainda no local. Após confessar o crime para a polícia, Joseilson sofreu tentativa de linchamento de populares, mas foi conduzido em segurança para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro de Itapuã.