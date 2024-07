CRIME

Assassino disse a pai que matou menina Aisha Vitória 'porque eu tive vontade'

Emocionado, pai da criança falou do assunto e diz acreditar na justiça divina

Da Redação

Publicado em 24 de julho de 2024 às 13:43

Rogério Silva Crédito: Reproduçaõ/TV Bahia

O pai de Aisha Vitória, garota de 8 anos que foi morta por um vizinho em Pernambués, disse nessa quarta-feira (24) que o suspeito, Joseilton Souza da Silva, 43 anos, disse que agiu porque "teve vontade" de matar a criança. Ele confessou que estrangulou a menina, segundo a Polícia Civil.

"[Fiz] uma pergunta como qualquer pai perguntaria: por que você fez isso com minha filha? E ele disse: 'Porque eu tive vontade de matar'. Só que os policiais não deixaram (mais) perguntar nada, simplesmente mandaram eu me afastar", disse Rogério Gomes da Silva, pai da criança, em entrevista à TV Bahia.

Ele disse que agora espera somente a justiça de Deus. "Muitas vezes a gente espera a justiça do homem, mas a gente sabe que é falha", afirmou. "Eu procurei minha filha, estava desesperado, fiquei até 3h, 3h30 da manhã procurando. Esse cara foi tão frio que ele viu toda movimentação, esperou o momento da minha fraqueza, de todo mundo da rua, para sair daquele local, ir para sua residência e pegar o corpo da minha filha e colocar do lado", disse, afirmando que o suspeito não demonstrou arrependimento.

Rogério disse que já imaginava a possibilidade que a filha tivesse sofrido violência sexual, o que está sob investigação. "Não toquei no corpo dela, deixei a perícia fazer todo trabalho. Independente da dor, a gente tem que ter sabedoria. Sabia que poderia ser acusado, alguém da minha família. Então não poderia tirar nenhuma prova", relatou. Antes da confissão do vizinho, um dos irmãos da menina, de 16 anos, chegou a ser levado para a delegacia, segundo a família, como suspeito, mas foi liberado em seguida. Ele não tem envolvimento com o caso.

O corpo de Aisha Vitória foi sepultado nesta quarta, no Cemitério da Ordem Terceira do Carmo, em meio a muita comoção dos familiares. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para atender a mãe da menina, que teve um pico de pressão alta no local.

Nesta quarta-feira (24), a delegada Andréa Ribeiro, diretora do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), conversou com a imprensa sobre a prisão de Joseilson.

De acordo com a delegada, Joseilson foi interrogado pelas equipes policiais, confessou o crime e não demonstrou nenhum tipo de arrependimento. "Desde o início, ele confessou o crime e se colocou na cena como o autor", afirmou Andréa Ribeiro.

Ainda segundo a delegada, conforme o suspeito trazia as informações do crime os investigadores buscavam confirmar de outras formas, com as equipes de campo e as informações preliminares trazidas pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT). "Tudo está sendo feito com muito cuidado a fim de que ele seja responsabilizado criminalmente pelo brutal assassinato que cometeu", disse.

Joseilson já havia sido preso em São Gonçalo dos Campos pela tentativa de estupro contra uma outra garota. A delegada afirmou que é possível que ele esteja envolvido em outros eventos dessa natureza, inclusive em outros estados. Por conta disso, uma das medidas adotadas na investigação foi a coleta de material genético para inclusão no Banco Nacional de Perfil Genético.