EXTREMO SUL

Acusado de participar de tentativa de latrocínio na Bahia é preso

Um acusado de participar da tentativa de roupa e morte de pessoa em Itamaraju, no Extremo Sul da Bahia, foi preso nesta quinta-feira (15), pela equipe da delegacia da cidade. Ele seria o responsável por dirigir o veículo usado no crime.

Com ajuda de testemunhos e das imagens de câmeras de seguranças de estabelecimentos na região, os policiais identificaram a dinâmica do crime e identificaram os principais suspeitos. O veículo usado na fuga era de uma locadora e estava circulando com placa clonada, sendo avistado inclusive nas imediações da casa da vítima dias antes do crime.