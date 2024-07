CRIME NA BAHIA

Acusados de matar segurança de ACM Neto serão ouvidos em dezembro, diz MP-BA

Ministério Público não informou quais os nomes dos acusados, e onde serão ouvidos

Da Redação

Publicado em 1 de julho de 2024 às 15:51

Subtenente da Polícia Militar, Alberto Alves dos Santos, foi morto em operação policial Crédito: Reprodução

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) informou ao CORREIO que os acusados de matar o subtenente Alberto Alves dos Santos, segurança do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil), serão ouvidos no dia 5 de dezembro.

O órgão não informou quais os nomes dos acusados, e onde serão ouvidos. No dia 11 de junho, segundo o MP-BA, mais testemunhas foram ouvidas na segunda audiência sobre a morte do subtenente.

O policial militar foi morto no município de Itajuípe, no Sul da Bahia, quando fazia a segurança do então candidato a governador do estado, ACM Neto, durante as eleições de 2022. Treze policiais militares são acusados por crimes de execução e tentativa de homicídio. A denúncia foi formalizada junto à Justiça Militar em junho de 2023.

A pedido do MP-BA, cinco dos acusados foram suspensos do exercício de função pública.

Relembre o caso

Na época, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) informou que a situação se originou com a busca por um assaltante de banco. Identificado como André Marcio Jesus, conhecido como Buiu, ele tem ligação com uma facção criminosa paulista e deixou o Complexo Penitenciário de Lauro de Freitas no dia 27 de setembro, às 13h30, com benefício de saída temporária, usando tornozeleira eletrônica.

Por volta das 14h30, Buiu rompeu a tornozeleira quando estava na BR-324, próximo a Candeias. A PM deu início nas buscas e quando as equipes estavam em Uruçuca, também no Sul do estado, um assaltante de banco identificado como Bismark e um comparsa foram abordados e trocaram tiros com os militares. Os dois foram mortos.

Nas buscas, os policiais foram informados sobre a presença de homens armados em um hotel em Itajuípe e foram até lá. No local, dois homens foram abordados e não reagiram. A SSP informou, no entanto, que outros dois homens, armados, reagiram quando os PMs se aproximaram. Segundo a pasta, dois soldados que estavam em serviço foram baleados na ação. No tiroteio, os dois homens que estavam no hotel, posteriormente identificados como policiais, também foram feridos e um deles morreu.