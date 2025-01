SELEÇÃO TEMPORÁRIA

Adab abre seleção para 241 técnicos de nível médio; confira detalhes

Vagas são para Salvador e municípios do interior do estado

Amanda Palma

Publicado em 4 de janeiro de 2025 às 11:42

Fiscais da Adab Crédito: Divulgação

A Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab) publicou edital para contratação via Regime Especial de Direito Administrativo (Reda), de 241 técnicos de nível médio. O edital foi publicado neste sábado (4).

De acordo com a agência, as vagas serão distribuídas por área de atuação e localidade, sendo 201 vagas para Auxílio à Fiscalização e 40 vagas para Administração em Salvador e municípios do interior do estado.

As inscrições serão realizadas neste site, entre os dias 15 e 28 de janeiro. A seleção terá apenas uma etapa, composta por avaliação curricular, de caráter classificatório e eliminatório.

O salário será de R$ 2.806,56 para ambas as áreas de atuação, com acréscimo de auxílio-refeição, no valor de R$ 20 por dia útil trabalhado e auxílio transporte, quando disponível na região, conforme Decreto nº 6.192/97. A carga horária será de 40 horas semanais para as duas funções.