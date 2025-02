POLÍCIA INVESTIGA

Adolescente de 12 anos é morta a tiros na casa do namorado em Feira de Santana

Homens armados invadiram residência e atiraram no casal

Uma adolescente de 12 anos foi morta a tiros dentro da casa do namorado, um jovem de 16 anos, no bairro Gabriela, em Feira de Santana, a 120 km de Salvador, na madrugada desta segunda-feira (24). A vítima foi identificada como Ana Vitória Silva. >

Policiais militares da 66ª Companhia Independente (CIPM/SIM) foram acionados na rua C - onde ocorreu o crime - e, ao chegar no local, a equipe confirmou o fato. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realização da perícia e remoção do corpo. >