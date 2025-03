CRIME

Adolescente de 13 anos é vítima de estupro coletivo na Bahia no sábado de Carnaval

Três suspeitos foram presos

Uma adolescente de 13 anos foi vítima de estupro coletivo, no último sábado (1º). O crime ocorreu na cidade de Jussara, no centro-norte da Bahia, que tem 16,3 mil habitantes. Quatros suspeitos de envolvimento na ação foram autuados em flagrante, segundo a Polícia Civil. >

A ocorrência foi registrada na Delegacia Territorial de Irecê. A reportagem tenta contato com o delegado responsável pelo caso, mas ainda não obteve retorno. Os suspeitos têm entre 14 e 18 anos. >

A Polícia Militar foi acionada após a vítima ser atendida no Hospital Municipal de Jussara com sinais de estupro. "Um inquérito foi instaurado para apurar o crime de estupro de vulnerável e mais detalhes sobre o caso não poderão ser divulgados em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)", diz a Polícia Civil. >