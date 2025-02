SÃO DESIDÉRIO

Homem é preso acusado de vender imagens de abusos sexuais envolvendo crianças

Se condenado, as penas somadas podem alcançar mais de 26 anos de reclusão.

Um homem foi preso, na cidade de São Desidério, no oeste baiano, acusado de vender/comercializar, produzir, armazenar e compartilhar pela internet cenas contendo registros de abusos sexuais envolvendo crianças e adolescentes. A prisão foi realizada pela Polícia Federal, na manhã desta quarta-feira (12) e faz parte da Operação “São Nicolau II”, que apura esse tipo de crime. Além do mandado de prisão preventiva, foi cumprido um mandado de busca e apreensão. Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal em Barreiras, para obtenção de elementos complementares de prova. >

De acordo com informações da Polícia Federal, o alvo já foi preso anteriormente, no âmbito da Operação São Nicolau, deflagrada pela Polícia Federal, no ano de 2023, pelos crimes de estupro de vulnerável, produção, armazenamento e compartilhamento de material de abuso sexual infantil, mas se encontrava em liberdade provisória. As investigações revelaram que o suspeito compartilhava material pornográfico infantojuvenil por meio de redes sociais, entre pessoas de diversas nacionalidades. Se condenado, as penas somadas podem alcançar mais de 26 anos de reclusão.>