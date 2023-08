Adolescente é apreendido por participar de latrocínio de taxista em Teixeira de Freitas

Um adolescente acusado de participar da morte do taxista Roberto Charles Martins da Rocha, em maio deste ano, em Teixeira de Freitas, foi apreendido na segunda-feira (21). Ele foi enquadrado por ato infracional análogo a latrocínio.



Segundo a Polícia Civil, os policiais identificaram que ele estava na companhia de outros investigados, quando tomaram o veículo de assalto com restrição de liberdade da vítima, depois mataram o taxista e ocultaram o corpo. As investigações seguem para localizar os outros envolvidos.