SALVADOR

Adolescente é assaltado na Ladeira da Montanha e tem bicicleta roubada

Guarda Municipal recuperou o equipamento do jovem

Uma bicicleta roubada foi recuperada pela equipe da Guarda Civil Municipal no Centro Histórico, neste sábado (16). A vítima foi um adolescente, que foi abordado e teve seu equipamento levado por criminosos nas proximidades da Ladeira da Montanha, no início da noite.

Os agentes realizaram buscas na região e encontraram duas pessoas com as características descritas pela vítima e com a bicicleta informada. Eles estavam na região da Praça Maria Felipa (antiga praça Cayru), atravessando para o Elevador Lacerda.