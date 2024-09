SEGURANÇA

Adolescente é fuzilado dentro da própria casa na Bahia

Um adolescente de 15 anos foi morto a tiros dentro da própria casa, no município de Alcobaça, no extremo sul da Bahia. O crime ocorreu durante a madrugada desta sexta-feira (6).

Segundo informações da Polícia Civil, Vanderson de Jesus Coelho foi alvejado por tiros de fuzil, dentro de sua residência, no distrito de São José de Alcobaça, por dois homens ainda não identificados.

Segundo depoimento de familiares, os autores do crime arrombaram a porta da residência e fuzilaram a vítima com tiros à queima-roupa.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para remover o corpo do rapaz e realizar os laudos periciais. As circunstâncias do crime, como autoria e motivação, ainda estão sob investigação da Delegacia Territorial de Alcobaça.