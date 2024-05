POLÍTICA

Adolfo diz que 'faz parte do jogo' União Brasil fechar questão e reconhece liderança de ACM Neto

"Não vejo nenhum nome aqui na Bahia que possa a curto e médio prazo tomar a liderança da oposição do ACM Neto", afirmou o presidente da Alba

Da Redação

Publicado em 21 de maio de 2024 às 15:47

Presidente da Alba, Adolfo Menezes Crédito: Agência Alba

O presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Adolfo Menezes (PSD), disse, nesta terça-feira (21), que, apesar de ser adversário político, é preciso reconhecer que o vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, é a maior liderança política da oposição no estado. Também afirmou que "faz parte" o fechamento de questão do União Brasil em relação a temas relevantes do estado.

"Faz parte do jogo", afirmou o presidente da Alba, ao ser questionado sobre o tema, em entrevista à rádio Metrópole. O União Brasil fechou questão (o que significa que toda a bancada do partido tomará a mesma posição) contra o sétimo pedido de empréstimo do governo Jerônimo Rodrigues (PT).

Em entrevista à rádio Sociedade na semana passada, ACM Neto criticou os pedidos excessivos de empréstimo do governador e a falta de transparência.

“Os (pedidos de) empréstimos que são encaminhados pelo governo do estado (à Assembleia Legislativa da Bahia), eles têm um vício enorme, que é não definir claramente o objeto de aplicação do recurso, a instituição financeira com a qual o governo do estado está contratando, e como aquele dinheiro, que é um dinheiro público, vai ser aplicado. O que o governador vem fazendo é pedir cheque em branco, e a Assembleia vem dando cheque em branco. Jerônimo é o governador de todo esse período de governo do estado de maior volume de empréstimo (pedido) à Assembleia Legislativa”, afirmou o ex-prefeito de Salvador.

Ainda na entrevista, Adolfo Menezes disse que não há nenhum outro nome na Bahia que ofusque a liderança oposicionista de ACM Neto.

"Ninguém pode deixar de reconhecer que o líder da oposição aqui na Bahia é o ex-prefeito ACM Neto. Disputas partidárias sempre vão acontecer principalmente na medida que se aproximam as eleições municipais. (Mas) não vejo, aqui na Bahia, outro político que faça sombra, independente do cargo que ocupe, ao ACM Neto. Essa é a minha visão. Não vejo nenhum nome aqui na Bahia que possa a curto e médio prazo tomar a liderança da oposição do ACM Neto", avaliou o presidente da Alba, que faz parte da base do governador Jerônimo Rodrigues.