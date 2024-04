FALSIFICAÇÃO

Advogado que se passou por juiz na Bahia tem prisão decretada

Aprovação falsa foi celebrada em cidade com festa com presença do prefeito

Iago mora em Urandi, no interior da Bahia. Ele disse a todos na cidade que havia sido aprovado no concurso para juiz do Tribunal de Justiça de Goiás. Isso levou a uma celebração no município de 15 mil habitantes, com a presença do prefeito Warlei Oliveira (PSD), e de uma missa comemorando. Iago também teria dado aulas em curso preparatório para concurso com base na sua "aprovação".