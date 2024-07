SALVADOR

Advogado tem carro roubado enquanto transportava filha de 3 anos em Brotas

Um advogado teve o carro e outros pertences roubados, na manhã desta segunda-feira (1º), enquanto transportava a filha de três anos, no bairro do Engenho Velho de Brotas. O crime aconteceu na Rua Medeiros Neto, por volta das 7h30.

Além do veículo, do modelo Fiat/Palio, foi roubado um aparelho celular, a bicicleta da criança que estava no porta-malas do carro e alguns outros pertences. Felizmente ninguém ficou ferido. O veículo tem seguro.