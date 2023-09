Advogados da família de Mãe Bernadete são barrados de reunião com governador

Advogado David Mendez representa a família de Mãe Bernadete. Crédito: Ana Albuquerque/CORREIO

Familiares de Mãe Bernadete foram convocados para uma reunião com o governador do estado, Jerônimo Rodrigues (PT), na sede da Secretaria de Segurança Pública (SSP), no Centro Administrativo da Bahia, nesta quarta-feira (6). Jurandir Pacífico e Wellington dos Santos, filho e neto da líder quilombola, compareceram ao encontro.



Um dos advogados, David Mendez, entretanto, disse que os representantes da família foram informados que havia uma ordem do governador para “barrá-los” da reunião. Durante todo o encontro, que começou por volta de 18h e foi finalizado às 20h, os advogados não puderam participar, mesmo com manifestações de insatisfação dos membros da família de Mãe Bernadete, relatou Mendez.

“Querem fragilizar a família de Mãe Bernadete, para, assim, poderem fazer o que bem entenderem com eles, e porque sabem que somos arquivos vivos. Sabemos muito sobre a simbiose nefasta entre o governo estadual e os gigantescos empreendimentos econômicos que ocupam ilegalmente e exploram economicamente os territórios das comunidades tradicionais aqui na Bahia. Nosso compromisso é exclusivo com a defesa dessas comunidades”, disse o defensor.

Ainda de acordo com Mendez, o motivo do encontro não foi apresentado previamente. Mendez afirma que ele e Leandro Santos, o segundo representante do caso, mantiveram diálogo constante com os clientes durante a reunião, enquanto esperavam do lado de fora, para acompanhar o que era discutido.

Os assuntos foram a formalização da segurança de Jurandir e de Wellington, o fornecimento de segurança para Mendez e Leandro, uma pensão para os familiares de Mãe Bernadete e possibilidades de parcerias do governo estadual com o Instituto Mãe Bernadete, criado pela família com o objetivo de ser uma plataforma sólida para a elaboração e execução de políticas públicas voltadas para as comunidades tradicionais da Bahia, especialmente os quilombolas.

A Secretaria de Segurança Pública foi procurada três vezes para se posicionar sobre a reunião e o impedimento da participação dos advogados, mas não deu retorno.

Na última segunda-feira (4), dia em que a Secretaria de Segurança Pública fez uma coletiva para apresentar as três prisões por envolvimento na morte de Mãe Bernadete, Jurandir também chamou a imprensa horas depois, para cobrar a motivação do crime e dizer que ainda não tinha sido recebido pelo governador.