SUDOESTE BAIANO

Aeronave atingida por cobertura do Aeroporto de Paramirim pousou 2h antes do acidente

Parte do telhado do local foi arrancada devido a uma ventania no município

Da Redação

Publicado em 14 de outubro de 2024 às 22:02

Aeroporto de Paramirim Crédito: Reprodução

A aeronave de pequeno porte atingida pelo telhado do Aeroporto Regional José Valério, em Paramirim, no sudoeste baiano havia pousado na região pouco tempo antes do incidente. De acordo com a prefeitura local, a aeronave pertence a um empresário local e havia pousado às 12h.

O caso aconteceu por volta das 13h40 do último domingo (13) quando uma ventania arrancou parte da cobertura metálica do equipamento e atingiu a cauda do avião, que precisou ser removido com o auxílio de um guincho. Um vigilante estava trabalhando no momento do incidente e relatou a presença de ventos fortes na região, causando um redemoinho que retorceu a cobertura e causou a queda. Ninguém ficou ferido.

Imagens feitas por celular mostram pelo menos cinco pessoas tentando retirar a aeronave atingida debaixo do telhado. Os ventos na cidade passaram dos 80 km/h. Além disso, a baixa umidade relativa do ar e o clima seco também ajudaram na formação da ventania. Ainda segundo a prefeitura, a incidência de ventos no município é maior nos meses de julho e agosto.

O aeroporto está localizado ao lado da BA 152, há cerca de 5,5km do centro de Paramirim, onde nenhum dano foi registrado pela gestão municipal. O local atende os municípios de Caturama e Érico Cardoso e recebe aeronaves de pequeno e médio porte, funcionando apenas durante o dia. A principal movimentação é de aeronaves de empresas do ramo da mineração que atuam na região e de UTIs aéreas.

Devido ao incidente, a estrutura foi interditada e um técnico da Superintendência de Infraestrutura de Transportes (SIT), ligada a Secretaria Estadual de Infraestrutura (Seinfra) é aguardado para a realização de vistoria e avaliação de danos no equipamento.