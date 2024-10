PAROU ATÉ A ORLA

Grupo que ateou fogo em ônibus na Av. Paralela protestava por morte de traficante

O incêndio de um ônibus do transporte coletivo nas imediações do Bairro da Paz interrompeu o trânsito na Avenida Paralela na noite desta segunda-feira (14). De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a fila de carros se estendeu até às imediações da Estação Pituaçu.

Ainda segundo o órgão, o ônibus foi retirado da pista por volta das 20h30. No entanto, devido a presença de detritos, a via ainda não foi totalmente liberada. A Limpurb será acionada para limpar o local.

A interrupção do trânsito não afetou apenas a vida de quem dirigia pela avenida. Quem estava nos pontos de ônibus precisou lidar com o "chá de cadeira" causado pelo incidente. "Eu cheguei um pouco antes das 20h e estou há quase uma hora esperando. Antes o trânsito estava parado, mas agora começou a andar", conta o servidor público José Santos, 45 anos.

"O veículo ficou atravessado na via, impedindo a circulação dos veículos. O trânsito está congestionado na região. Para viabilizar o atendimento de transporte, as linhas estão sendo desviadas pela Avenida Pinto de Aguiar, até que a situação seja controlada", informou a secretaria.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada para conter as chamadas de incêndio em um ônibus, numa manifestação. O motivo da manifestação também não foi informado.

A identidade do suspeito não foi confirmada pela polícia. Na entrada do bairro, a reportagem encontrou pichações com a inscrição "Cebola eterno", que fariam menção ao caso de sexta. A região tem atuação do Bonde do Maluco (BDM).