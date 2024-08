MODA

Afro Fashion Day: Agências de modelos se reúnem com o CORREIO na preparação para o evento

Reunião foi realizada no auditório da Rede Bahia

Gilberto Barbosa

Publicado em 28 de agosto de 2024 às 18:03

Reunião aconteceu no auditório da Rede Bahia Crédito: Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO

Em preparação para a 10ª edição do Afro Fashion Day (AFD), o Estúdio Correio se reuniu com 11 donos de agências responsáveis pela seleção dos modelos que participarão do evento. A conversa foi realizada no auditório da Rede Bahia e apresentou o tema e detalhes da produção para este ano.

"Nós trouxemos as agências responsáveis pelo casting dos modelos para dar um direcionamento efetivo do que queremos para o evento e o que o AFD representa. Queremos juntar os novos rostos como quem faz moda há muito tempo. Nós estamos pensando em modelos que tragam um repertório de um corpo que fala e que além de desfilar, possam apresentar expressões artísticas no desfile", conta o produtor do evento Nelson Pereira.

Nesta edição, a seleção de modelos contará com duas seletivas de bairros, que serão realizadas em setembro, com data e local a serem divulgados. Podem participar pessoas afrodescendentes com idade a partir de 13 anos. Haverá ainda uma seleção específica de modelos, que acontecerá em outubro.

"Eu procuro um modelo que tenha personalidade, simpatia, empoderamento e que conheça a sua história. Ele precisa entender que as dificuldades que ele deverá superar, principalmente se comparado a modelos de pele clara e que através da persistência ele chegará nos lugares que deseja", explica o coordenador da Agência One Modas, Pepê Santos.

Nesse ano, o AFD apresenta o tema “Música – Resgatando raízes e elevando vozes: a música que ecoa histórias e inspira o futuro”. Carlos Cruz foi modelo do AFD entre 2017 e 2019. Nesse ano, ele retorna para o desfile como representante das agências PJT Modas e Periferia do Futuro.

"Essa passarela foi um pontapé importante para a minha carreira. Salvador é uma cidade onde temos grandes referências pretas na música. A moda e a música salvam vidas e o AFD tem o objetivo de trazer pessoas pretas de comunidades para a arte. Podemos pensar em modelos com características e talentos diferentes buscando brincar com o tema e eu tenho certeza que será um sucesso", afirma.

Realizado pelo CORREIO, a décima edição do Afro Fashion Day será realizada no dia 1º de novembro na Praça 2 de Julho, no Largo do Campo. A entrada é gratuita e conta com programação a partir das 14h, com desfile previsto para as 19h. A expectativa é que até 10 mil pessoas acompanhem o evento.