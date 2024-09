TALENTO

Afro Fashion Day anuncia concurso inédito voltado para maquiadores da Bahia

Inscrições estão abertas até esta quarta-feira (18)

Da Redação

Publicado em 17 de setembro de 2024 às 19:26

Afro Fashion Day anuncia concurso inédito voltado para maquiadores da Bahia Crédito: Lucas Assis/Divulgação

O Afro Fashion Day completa 10 edições este ano e tem anunciado muitas novidades para a celebração especial. Uma delas é um concurso que irá selecionar uma maquiadora ou um maquiador para integrar a equipe de beleza do evento, que este ano acontecerá no dia 1º de novembro, na Praça do Campo Grande, em Salvador, abrindo o mês em que se celebra a Consciência Negra, com o tema “Música – Resgatando raízes e elevando vozes”.

O Concurso Cultural Beleza Afro Fashion Day está com inscrições abertas até esta quarta-feira (18). É necessário preencher um formulário, disponível neste link ou na bio do Instagram @afrofashionday. Os requisitos para participar são: ser maior de idade e ter perfil aberto no Instagram. É necessário ter os próprios materiais de maquiagem para participar do concurso.

Quem se candidatar será avaliado por um corpo de jurados especializado. Na primeira peneira, 10 maquiadores serão selecionados através de maquiagem livre com direcionamento dos técnicos. A final está marcada para o dia 24 de setembro. Um dos desafios é refazer algumas das maquiagens mais icônicas da história de uma década do Afro Fashion Day. Apenas um candidato será escolhido e premiado com um estágio supervisionado no backstage do evento.