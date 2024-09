SALVADOR

'Agente Cidadão': projeto de funcionário da Transalvador busca conscientizar motoristas da capital

Quem dirige em Salvador sabe que o trânsito na capital não é exatamente o mais fácil de lidar. A constante briga por espaço entre os motoristas causa estresse até naqueles que não estão no volante. Pensando nisso, o agente de trânsito Eudes Santana, 44 anos, criou em 2017 o ‘Agente Cidadão’, para transmitir uma mensagem de cuidado com o próximo nas ruas e avenidas da cidade.

“Parte da capacitação ensinava a produção de campanhas educativas. Isso me despertou a possibilidade de trazer uma coisa nova, lúdica e educativa, mas que falasse de forma séria sobre a importância de respeitar o outro no trânsito”, diz.

Para dar vida ao 'Agente Cidadão’, ele procurou uma artista plástica de Retirolândia, cidade do centro-norte do estado onde nasceu. Uma foto do agente foi usada como base para o desenho do rosto do personagem. Nas ruas, é possível ver o reconhecimento do público através das buzinas dos motoristas.