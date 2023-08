Agente de trânsito atropelado em Camaçari passará por uma cirurgia

Além das lesões decorrente do impacto, o agente sofreu fraturas nos membros inferiores, a exemplo da tíbia, fíbula e tornozelo, além do cotovelo.

De acordo com a prefeitura de Camaçari, o motorista não atendeu à ordem de parada dos agentes de trânsito e jogou o carro contra a moto do agente, que caiu no chão. Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra o momento em que ele entra novamente no carro para fugir e atinge novamente a moto do agente.