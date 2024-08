VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Agressão, enforcamento e ameaças: jovem dá depoimento sobre cárcere privado no Garcia

A jovem mantida em cárcere privado dentro da própria casa, no bairro Garcia , em Salvador, sofreu diversas violências. O CORREIO teve acesso a declarações da vítima, que foi libertada na última segunda-feira (19) durante uma ação policial. Thiago Conceição dos Santos, suspeito do crime, passou por audiência de custódia nesta quarta-feira (21) e a Justiça determinou a prisão preventiva dele.

A denúncia dispõe de que o homem manteve a vítima em cárcere privado por seis ou sete dias, sem acesso a água ou comida. No resgate, a mulher apresentava sinais de lesão corporal, com hematomas visíveis em seu corpo. No depoimento, ela contou que estava junto há seis meses com o suspeito e, no último mês, ele passou a frequentar por mais tempo a casa dela, ao ponto de ter a chave do local e trancar a namorada dentro da própria residência dela.