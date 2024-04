CHUVAS

Alagamentos causam prejuízos de até R$ 5 mil para moradores de Parque São Cristóvão

Ruas alagadas pelo volume de chuva, casas invadidas pela água e prejuízos que doem no bolso. É com isso que moradores do Parque São Cristóvão, em Salvador, precisaram lidar nesta terça-feira (9). No bairro, que fica nas margens do Rio Ipitanga I, a água do afluente subiu há quatro dias, quando as chuvas começaram na capital. Com a persistência da precipitação e a abertura da barragem para que esta não estourasse, o rio chegou nas ruas do Parque e, depois, ao interior das casas, causando perdas de até R$ 5 mil para quem mora no local.