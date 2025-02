POLÍTICA

ALBA renova composição da mesa nesta segunda-feira (03)

Ambos do PSD, Adolfo Menezes deve permanecer como presidente no cargo; deputada Ivana Bastos é candidata à vice

Nesta segunda-feira (03), a Assembleia Legislativa realiza a sessão de renovação da Mesa Diretora do Legislativo para o biênio 2025/2027. Com uma chapa acordada com os partidos representados em plenário, exceto o Psol, estão confirmadas as candidaturas dos deputados Adolfo Menezes e da deputada Ivana Bastos, ambos do PSD, para os cargos de presidente e vice-presidente do Legislativo. >