Alpes no oeste? Quinoa baiana abastece 37% do mercado nacional

Floryl é a única empresa a produzir e exportar quinoa no Brasil. Crédito: Divulgação/ Floryl

Se você pensa que a quinoa da sua salada fit vem somente dos Andes peruanos, tradicional produtor, se engana. A Bahia responde por 37% da produção de quinoa do país e acaba de realizar a primeira exportação brasileira do produto na história. Acredite, a quinoa vem sendo cultivada e processada em Jaborandi, na região oeste do estado.



“No final do ano passado, começamos a prospectar o mercado internacional. Nós já temos qualidade para atender o nível de exigência do mercado externo e estão surgindo esses primeiros negócios. Mandamos 60 toneladas para os Estados Unidos no último mês e já temos a expectativa de enviar mais 500 toneladas até o final do ano para o exterior”, afirma um dos dirigentes da Floryl, Alexandre de Salles. A empresa é a única a produzir e exportar o item em larga escala no Brasil.

A carga deve chegar em solo americano na primeira quinzena de setembro. Negociações também estão sendo feitas com países como a Espanha e o Canadá. Além de ser produtora de grãos commodities, entre eles a soja e o milho, a Floryl já começa a alcançar também o mercado de superfoods – ou seja, alimentos conhecidos pela forte presença de vitaminas e minerais, que proporcionam ganhos importantes ao organismo.

A produção da quinoa baiana começou há quase 6 anos. Ainda de acordo com Alexandre de Salles, mesmo sem ter capilaridade para o mercado nacional, a quinoa que sai daqui hoje abastece, sobretudo, o estado de São Paulo, onde ganha o país por meio da intermediação de outras marcas e embaladores. O consumidor encontra cerca de 90% desses grãos nas gôndolas do mercado, ainda que sem o rótulo da Floryl. Outros 10% atendem a pequenos cerealistas em Goiás e em Brasília.

“O faturamento maior da empresa ainda é soja e milho, entretanto, a quinoa tem o potencial de se tornar o principal produto. A produção, venda e processamento consiste no foco do nosso projeto hoje. Também estamos apostando em testes para produzir chia e amaranto. A chia, inclusive, está bem avançada. Em análise preliminar com a Embrapa, existe a possibilidade de produzir ervilha seca, grão-de-bico e lentilha”, comenta Salles.

Rotatividade

De fato, é o Peru que concentra 90% da produção mundial de quinoa. A Bolívia é outra grande produtora. Mas como a quinoa começou a ser produzida na Bahia? O gerente da fazenda em Jaborandi, Antônio Marcos, explica que a quinoa surgiu como uma opção para a rotatividade das lavouras de soja, milho e milho semente e é plantada no período em que não há tanta chuva na região, afinal, o grão não é lá muito fã de chuva. A nova safra está sendo colhida em agosto junto com o milho. Este ano, a área cultivada foi de 365 hectares.

“A quinoa produzida na nossa região foi desenvolvida em parceria com a Embrapa Cerrado e usamos a única variedade registrada no Brasil. O plantio deu certo por conta das características climáticas e a altitude local. Os nossos solos são muito bons porque não são solos pesados, permite fazer correções que podem agregar em produtividade não só da quinoa, mas várias outras culturas.”

Antes da quinoa, foram feitas tentativas de plantio de batata-doce e beterraba. O grão baiano é diferenciado, como acrescenta Antônio Marcos. São inúmeras características diferentes quando comparado ao grão que vem lá dos andes peruanos. “Através das análises, conseguimos chegar a um número expressivo em termos de proteína, algo em torno de 16%. A nossa quinoa tem pouca saponina e também é contemplada com todos os aminoácidos da proteína. Tem características que realmente atraem o mercado. Inclusive, ele é um alimento ‘curinga’. Pode ser usado na produção de massas, consumo, produção de leite e outros derivados.”

A Floryl recebeu incentivos fiscais do governo do Estado para aumentar a competitividade tanto no mercado interno quanto externo. O maior desafio está em tornar a qualidade da quinoa baiana mais conhecida. “É uma cultura desconhecida aqui, o que exige vários ajustes técnicos de colheita, plantio, nutrição, irrigação. São avanços que a gente conquista a cada safra. Outro desafio é o mercado, um grande limitante para uma expansão da nossa quinoa. Uma das alternativas no momento é a expansão com a exportação que a gente já começou.”

Superalimento

A quinoa está cada vez mais presente no prato. O grão é rico em proteína, fibras, vitaminas - em especial as do complexo B - e compostos fenólicos, como destaca a nutricionista e criadora do programa de emagrecimento Mereço+, Carolina Dias.

“Ela pode e deve ser consumida por todos, mas vemos muito em pratos de veganos, vegetarianos e celíacos, justamente por ser fonte de proteína de origem vegetal e não conter glúten. Além disso, a quinoa também é rica em quercetina, canferol e flavonoides, compostos com ação antioxidante e anti-inflamatória, diminuindo estresse oxidativo e processos inflamatórios, o que acaba prevenindo ainda o envelhecimento celular precoce.”

Outra curiosidade sobre a quinoa é que ela pode ajudar no controle da compulsão alimentar. “Por trazer maior tempo de saciedade e conter muita proteína e fibras, a quinoa diminui o esvaziamento gástrico, favorecendo o controle da fome e compulsão”, complementa.

O nutricionista Guilherme Barcelar pontua mais alguns benefícios, entre eles, a diversidade de uso culinário como substituto de outros grãos. “Por conta do seu perfil nutricional impressionante, a quinoa ganhou popularidade por ser um alimento saudável, cultivado de forma orgânica e nutritivo em todo o mundo. Podemos facilmente substituir o trigo, a soja, o milho e o arroz por quinoa. Outra dica é utilizá-la em pratos quentes ou frios e até mesmo em receitas doces, em saladas ou mix de legumes cozidos.”

Indicada para veganos, a quinoa também é altamente recomendada para quem tem intolerância a glúten. “Sim é uma excelente opção, pois é fonte de proteína vegetal completa, fibras e nutrientes. Também é ideal para diabéticos por possuir baixo índice glicêmico e para atletas por alto valor energético e proteico em uma pequena porção”, recomenda.

CINCO MITOS E VERDADES SOBRE A QUINOA

1. A quinoa ajuda a saciar a fome. Verdade. O grão é um alimento rico em proteína e fibra, portanto, promove um maior tempo de saciedade.

2. A quinoa é excelente para quem tem doenças autoimunes. Verdade. Isso porque contém antioxidantes e é uma grande fonte de Ômega 3, com inúmeras propriedades anti-inflamatórias que ajudam no controle da imunidade.

3. A quinoa não é uma semente. Mentira. Devido à sua composição nutricional semelhante a cereais, muita gente acaba achando que a quinoa é um cereal, como a aveia, por exemplo, mas, na verdade, a quinoa é mesmo uma semente.

4. A quinoa não contém carboidratos. Mentira. Embora sua proporção seja menor em comparação com outros grãos, uma porção de quinoa ainda fornece uma quantidade significativa de carboidratos, então, ela deve ser utilizada com moderação.