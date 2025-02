ALTA ESTAÇÃO

Aluguel de sombreiro e cadeira no Porto da Barra chega a custar R$ 120; no Buracão, pode sair de graça

Alguns barraqueiros do Buracão cobram por taxa de consumo em dias específicos

Millena Marques

Publicado em 4 de fevereiro de 2025 às 17:00

Praia do Buracão Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Em média, os kits de praia (duas cadeiras e sombreiro) do Porto da Barra, em Salvador, estão sendo alugados por R$ 60. Há relatos de banhistas que a locação chegou a custar R$ 120. Na praia do Buracão e de Amaralina, no entanto, as pessoas podem encontrar os kits de graça. Não há cobranças de valor específico, mas há uma taxa de consumo mínimo, que varia de R$ 20 a R$ 40. >

Na barraca de Anderson Costa, 41 anos, situada na praia de Amaralina, os consumidores podem alugar os kits por R$ 35. Nesta praia, cada kit é formado por um sombreiro, quatro cadeiras e uma mesa. Quem não for consumir os produtos vendidos na barraca, pode alugar por R$ 20. “Não é um valor abusivo. Na verdade, está bem baixo. Como nossa faixa de areia é maior do que na Barra, nossos kits são compostos por 20 mesas, 20 sombreiros, e quatro cadeiras em cada mesa”, conta. Em média, a praia de Amaralina conta com seis barracas. >

Já na praia do Buracão, os barraqueiros trabalham com até 10 kits (10 sombreiros, com 20 cadeiras e 10 mesas pequenas). Cada kit sai por R$ 40. Há a possibilidade de alugar somente o sombreiro por R$ 20 e cada cadeira por R$ 10. “Eu não encho a faixa de areia de material. Primeiro, porque é cansativo. Segundo, que é contra (o que a prefeitura pede). Tem que respeitar o espaço do banhista”, diz um permissionário, que preferiu não se identificar. >

Na barraca dele, há um dia na semana em que o valor do kit não é cobrado, geralmente às quartas-feiras. No entanto, o permissionário estabelece uma taxa de consumo mínimo, de R$ 40. “O que a pessoa iria gastar de aluguel, a pessoa usa para consumo”, conclui. No Buracão, atuam cerca de 12 permissionários. >

Já na praia da Paciência, no Rio Vermelho, os kits são vendidos por R$ 30. Raimundo Alexandrino, 78 anos, trabalha no local há 43 anos. Segundo ele, não há limitação de kits por lá. “Porque aqui é uma praia sua sossegada, as pessoas que trabalham mesmo aqui se organizam”, conta. Ele diz que trabalha com entre 10 e 20 kits. “Quando a gente se cadastrou na prefeitura, o limite era esse (20 kits)”, conclui. >