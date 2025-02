DENÚNCIA

Aluno com autismo é expulso de colégio nobre de Salvador após agredir estudantes, e mãe protesta: 'Descartaram como lixo'

Estudante teve uma crise e, segundo depoimentos, agrediu colegas; escola se pronunciou

Um adolescente de 16 anos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) foi expulso do Colégio Antônio Vieira, uma das escolas mais renomadas de Salvador, após sofrer uma crise e agredir colegas. >