MUITO CALOR

Alunos do Manoel Devoto protestam por instalação de aparelhos de ar-condicionado nas salas

Estudantes relataram que é comum alunos e professores passarem mal durante as aulas

Publicado em 22 de março de 2024 às 13:24

No final da manhã desta sexta-feira (22), alunos do Colégio Estadual Manoel Devoto realizaram um protesto em frente à unidade de ensino exigindo melhorias na infraestrtutura. Segundo informações da Transalvador, o protesto gerou um congestionamento que durou cerca de uma hora.

Entre as melhorias exigidas, está a climatização das salas. Alunos relataram que, por conta do forte calor, é comum estudantes e professores passarem mal durante as aulas.

Em nota, a Secretaria de Educação do Estado informou que já está em trâmite o processo para lançamento da licitação para construção de uma subestação de energia elétrica, o que permitirá a instalação dos aparelhos de ar-condicionado no prédio do Colégio Estadual Manoel Devoto.