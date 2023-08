Alunos ficam sem aula no Subúrbio de Salvador após escola ter refeições roubadas

Quase mil alunos da Escola Municipal de Fazenda Coutos, no Subúrbio de Salvador, ficaram sem aula nesta quarta-feira (16) depois que o local foi invadido de madrugada e teve as refeições dos estudantes roubadas.



Além disso, os invasores também vandalizaram a unidade escolar. A Secretaria Municipal de Educação diz que as aulas serão retomadas nesta quinta-feira (17).



A escola registrou ocorrência e o caso deve ser investigado pela Polícia Civil.