NOVA LEI

Alunos serão punidos? Veja as principais dúvidas sobre a proibição do uso de celulares nas escolas

Especialista explica os principais pontos da nova lei

Foi sancionado, na segunda-feira (13), o Projeto de Lei 104/2015, que restringe o uso de aparelhos eletrônicos portáteis, especialmente celulares, nas salas de aula de escolas públicas e privadas do ensino básico do país. As novas determinações vão começar a valer a partir do início do ano letivo, em fevereiro. Confira abaixo as principais dúvidas sobre o tema.