Ambev é confirmada como patrocinadora oficial do Carnaval 2024 e 2025

Mais uma vez a cervejaria Ambev será a patrocinadora oficial do Carnaval em Salvador. A empresa, que foi a principal patrocinadora em 2023, foi confirmada para as edições de 2024 e 2025 da folia de Momo. O prefeito Bruno Reis (União Brasil) comentou sobre o assunto durante a entrega do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Modelo, em Valéria, nesta terça-feira (5).



“A Ambev já está fechada. O contrato vai até 2025. A empresa será a patrocinadora, a quem a gente agradece a parceria”, disse.