OPORTUNIDADE

Americanas abre 399 vagas temporárias em 48 cidades na Bahia; veja lista

A companhia busca pessoas com idade a partir de 18 anos e nível médio completo. As oportunidades não exigem experiência e são para os cargos de operador logístico e de empilhadeira, auxiliar de logística e operador de loja.

Ao todo, são 284 vagas para operador de loja, nas cidades de Juazeiro, Salvador, Luis Eduardo Magalhães, Itabuna, Barreiras, Ilhéus, Candeias, Senhor do Bonfim, Irecê, Jacobina, Itaberaba, Santo Amaro, Seabra, Ipirá, Ibotirama, Bom Jesus da Lapa, Campo Formoso, Cachoeira, Valença, Santo Antonio de Jesus, Lauro de Freitas, Teixeira de Freitas, Eunápolis, Jequié, Itamaraju, Cruz das Almas, Brumado, Jaguaquara, Porto Seguro, Ipiaú, Livramento Nossa Senhora, Gandu, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Alagoinhas, Conceição do Coité, Serrinha, Santo Estevão, Catu, Itaparica, Nova Pojuca, Conceição do Jacuípe, Simões Filho, Camaçari, Paulo Afonso, Ribeira do Pombal, Dias D'ávila e Euclides da Cunha.