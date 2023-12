Americano suspeito de crimes em Salvador morre ao cair do 2°andar de hotel

Zachary Modi Mikaya. Crédito: Reprodução

O americano Zachary Modi Mikaya, que era suspeito de atacar a namorada e um taxista a facadas no final de semana, morreu nesta manhã de terça-feira (12), depois de cair do segundo andar de um hotel na região do Stiep - por conta do mezanino e outros detalhes do local, a altura é equivalente ao quinto andar. Segundo o delegado Nilton Borba, titular da 7ª Delegacia (Rio Vermelho), a polícia estava no local para cumprir um mandado de prisão contra o suspeito. Tentando fugir, Zachary pulou.

"Esse americano já tinha cometido outros crimes e domingo ele tentou contra a vida de duas pessoas. A delegada da Barra requereu o mandado de prisão preventiva, que foi decretada. E ontem à noite obtivemos informação sobre o paradeiro desse americano. Então viemos cumprir esse mandado", explicou ele à TV Bahia. "Chegando aqui, deslocamos até o apartamento em que ele estava hospedado usando um nome falso, batemos na porta, tentamos entrar, ouvimos uma gritaria muito grande, imaginamos até que ele estava tentando contra a vida de uma possível acompanhante. Ouvimos barulho de vidro quebrando, ele tentou fugir pela janela, tentou se atirar, ninguém sabe, e caiu do quinto andar e infelizmente veio a óbito", acrescentou.

O delegado diz que ele estava "totalmente transtornado" e a polícia evitou abordá-lo no refeitório do hotel para preservar outros hóspedes. "Com toda certeza estava sob uso de droga, como acho que estava usando droga desde domingo", acrescentou. "Ele é usuário de droga e na prisão anterior encontramos no apartamento várias drogas".

Zachary percebeu a chegada da polícia, mas colocou um pega ladrão na porta. Ele estava sozinho no apartamento. Quando a polícia conseguiu entrar, o americano já tinha quebrado o vidro e pulado.

Ao entrar para se hospedar no hotel, o americano usava documento falso em nome de Connor Samp. Ele tinha mudado visualmente em relação a quando foi preso em março - cortando os cabelos, agora mantidos sem os dreadlocks.

Segundo o delegado, os procedimentos em relação a informar à família e possível traslado do corpo de Zachary devem ser conduzidos pela Embaixada dos EUA. "Já inclusive entrou em contato e esperamos que a embaixada cuide desses trâmites".

Em nota, a Polícia Civil diz que as equipes foram até o hotel cumprir mandados de tentativa de feminicídio e tentativa de homicídio contra o suspeito, que tentou fugiu e caiu. As guias de remoção e perícia foram expedidas e funcionários do hotel serão ouvidos. A embaixada americana será acionada, acrescenta o texto.

Prisão

Em março desse ano, Zachary foi preso por suspeita de violação sexual mediante fraude, acusado de agredir uma garota de programa. Ele pagou fiança de R$ 10 mil e foi liberado com uso de tornozeleira eletrônica - ele usou o equipamento por determinado período, mas já estava sem. O americano foi preso depois que uma viatura da Polícia Militar, que passava pelo Rio Vermelho, ouviu o relato da garota de programa que denuciou o suspeito, dizendo que ele não queria pagar o programa e tentou enforcá-la.

Sob efeito de drogas, Zachary acabou agredindo a mulher. O americano chegou a segurar uma pistola de um policial e ainda se masturbou na frente dos agentes dentro do apartamento dele, onde foi detido. Ele era engenheiro de software do Massachusetts Institute of Technology (MIT) quando o crime aconteceu.

Neste final de semana, ele voltou a se envolver em mais crimes na capital baiana. Uma mulher que teria relacionamento com Zachary foi esfaqueada na Rua Afonso Celso e socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ela já recebeu alta.

Logo em seguida, um taxista foi esfaqueado na Avenida Princesa Leopoldina, no bairro da Graça. Ferido no braço e pescoço, o homem contou que foi atacado por um suspeito que tinha as mesmas características do autor do crime na Barra. O taxista está internado no Hospital Geral do Estado (HGE).