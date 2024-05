Americanos são os mais interessados no afroturismo de Salvador

Os estadunidenses são os turistas que mais viajam para Salvador para aproveitar o afroturismo. Uma pesquisa realizada pela prefeitura, em março e maio de 2024, apontou que 33,3% dos visitantes que estiveram na capital baiana com esse objetivo moravam nos Estados Unidos (EUA). Em seguida, aparece o Uruguai (16,7%), e depois Austrália, Chile, Espanha, França, Portugal e Suíça.

A pesquisa usou dois questionários. Um deles específico sobre afroturismo, aplicado em 1.050 turistas, e outro geral com inclusão de questões sobre Afroturismo, com amostra de 4,8 mil visitantes.

No recorte nacional, a maioria dos turistas veio do Nordeste (62%) e do Sudeste (28,5%). Em todo o Brasil, os moradores de São Paulo são os que mais visitam Salvador. De maneira geral, a diferença entre homens(49,7%) e mulheres (51,3%) é pequena, a maioria tem entre 26 a 50 anos (61,4%) e a escolaridade mais frequente é ensino médio (41,2%) ou superior (39,3%).