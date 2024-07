SALVADOR

Análise sobre demolição do antigo Othon está em fase conclusiva, diz Sedur

Sete meses após arrematar o prédio onde ficava o Bahia Othon Palace , a incorporadora Moura Dubeux recebeu a licença ambiental da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur), que garante que há condições ambientais ideais para que a demolição parcial aconteça. A autorização foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) na sexta-feira da semana passada.

Isso quer dizer que a construtora respeitará e garantirá as condições ambientais para a demolição. Por exemplo, se para a destruição dos anexos for preciso derrubar 100 árvores, a empresa deve atestar que plantará novamente essa mesma quantidade.

A licença é um passo importante para a autorização da demolição de parte da estrutura do Othon. É a primeira etapa das obras que transformarão o antigo hotel em um edifício residencial. De acordo com a Sedur, o processo de demolição parcial ainda está em análise conclusiva pelos técnicos do órgão.

A demolição incluirá os anexos do empreendimento, como a piscina. No caso da torre principal, a incorporadora ressaltou que não haverá demolição, e sim um retrofit. Ou seja: o prédio será mantido, mas passará por uma revitalização, de modo a adaptar o prédio às necessidades atuais.

Com a modernização, a torre principal contemplará estúdios, apartamentos quarto e sala, e de dois quartos, salas comerciais, lojas e restaurantes. Em nota, a Moura Dubeux afirmou que "grande parte do empreendimento também estará voltada para hospedagem, o que contribuirá para o turismo da cidade".

O hotel funcionou naquele ponto da Avenida Oceânica por 43 anos e era uma das estadias cinco estrelas da capital baiana, com 301 apartamentos e cerca de 240 funcionários. Em novembro de 2018, encerrou as atividades por conta de dívidas trabalhistas e administrativas, com as quais a Rede de Hotéis Othon (HOSA) não conseguia arcar.