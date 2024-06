Antonio Rueda e ACM Neto tomam posse na diretoria do União Brasil

O advogado Antonio Rueda e o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, foram empossados, nesta terça-feira (11), como presidente e vice-presidente nacional do União Brasil, respectivamente. O ato aconteceu em Brasília.

Rueda e Neto foram eleitos durante convenção partidária realizada em 29 de fevereiro e tiveram o apoio de quatro governadores do partido para assumir o comando da sigla, além de sete senadores e mais de 50 deputados. O advogado substitui o parlamentar federal Luciano Bivar na presidência da legenda.

Em seu discurso de posse, ACM Neto falou das metas do partido. “Nós pretendemos crescer muito o número de prefeitos em todo o país, com destaque especial para o desempenho que teremos nas capitais. E é claro que tudo isso será a base para organizar o União Brasil, que continuará conversando e dialogando com os seus aliados, pensando em 2026. Então, desde hoje estamos nos preparando, para que o partido tenha um grande desempenho nas eleições de deputados, senadores, governadores, e para exercer um papel de protagonismo na eleição presidencial”, ressaltou.