Apae Salvador terá atendimento especial no fim de ano

A Apae Salvador anunciou um esquema de funcionamento especial para atender as demandas de fim de ano dos pacientes com mais conforto e agilidade.

Além dos horários convencionais de agendamento, que serão mantidos, a Apae abrirá agenda de atendimento pelo SUS aos sábados. As marcações podem ser feitas através do site da Instituição (apaesalvador.org.br/agendamento), e os exames são realizados no Complexo de Saúde da Apae, na rua Rio Grande do Sul 545, Pituba.