Apartamento de empresário morto na Tancredo Neves é invadido

O apartamento do empresário Luís Fabiano Gomes, 50, assassinado na Avenida Tancredo Neves no dia 10 de agosto, foi invadido por criminosos na última terça-feira (15). Uma quantia de aproximadamente R$500 mil foi subtraída de um cofre que havia no local, situado na avenida Manoel Dias da Silva, na Pituba.