Polícia identifica suspeitos de matar empresário na Tancredo Neves; vídeo mostra crime

Crédito: Redes sociais

A Polícia Civil confirmou, nesta sexta-feira (11), que identificou os dois suspeitos do assassinato do empresário Luís Fabiano Gomes, na Avenida Tancredo Neves, em Salvador. Ele foi morto na tarde da quinta (10) por homens que passaram pelo local em uma motocicleta.



As identidades dos homens não foram reveladas. As oitivas estão sendo realizadas e maiores informações não podem ser divulgadas, de acordo com a instituição.

Imagens de câmeras de segurança que circulam nas redes sociais, no entanto, mostram o momento em que um homem em uma moto, vestido de entregador, encosta no carro do empresário e atira no vidro do motorista. A companheira da vítima, que assumiu a direção do carro e dirigiu até o Hospital da Bahia para tentar socorrê-lo, não foi identificada.

A vítima era proprietária do carro usado no atropelamento que matou um agente da Transalvador em abril do ano passado. A informação é da TV Bahia.

Relembre morte do agente

No dia do acidente, o agente Jailton Pereira do Nascimento, 53 anos, trabalhava na organização do trânsito da Avenida Paralela. Um carro bateu na traseira da viatura da Transalvador e o impacto arremessou o agente para o canteiro da pista. Ele morreu no local.

O carro envolvido no acidente estava registrado no nome de Fabiano, mas ele afirmou que não estava nele no momento da colisão e que o veículo ficava guardado na garagem da casa de um amigo.